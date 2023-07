Découvrez le programme du 14 Juillet à Saint-Leu

À l’occasion de la Fête nationale, la ville de Saint-Leu propose un programme festif pour célébrer cette journée emblématique.



15h : Dépôt de gerbes devant le monument aux morts ;



16h : Défilé des officiels et des associations Saint-Leusiennes sur le front de mer.

Le cortège mettra à l’honneur des personnalités locales ainsi que les différentes associations de la ville ;



19h50 : Lancement du feu d’artifice sur le Port de Saint-Leu. Le spectacle pyrotechnique illuminera le ciel de Saint-Leu.



20h30 : Bal populaire dans le Parc du 20 Décembre.





Info circulation

Par arrêté municipal, la circulation sera interdite du jeudi 13 juillet 2023 à partir de

12 heures jusqu'au vendredi 14 juillet 2023 à 18h30 sur la place du Monument aux morts et le vendredi 14 juillet 2023 de 12h00 à 18h30 sur la rue de la Compagnie des Indes ; portion comprise entre le rond-point Compagnie des Indes, le boulevard Bonnier et la rue Waldeck Rousseau.