Rubrique sponsorisée Découvrez le programme des rencontres économiques du Territoire Nord

Les rencontres économiques du Territoire Nord ont lieu le 3 septembre 2021 au Parc des expositions de Saint-Denis – NORDEV. Ces rencontres organisées cette année en digital sont à destination des chefs d’entreprises. Par CINOR - Publié le Lundi 23 Août 2021 à 14:55





Compte tenu des conditions sanitaires, la journée est organisée en mode digital à destination de tous les chefs

d’entreprises qui souhaitent connaître les appels d’offres à venir des institutions publiques et qui souhaitent se faire connaître des collectivités. Ils pourront :



- Accéder aux programmes d'activités de commande publique de 4 acheteurs : CINOR, Région, Commune de

Saint-Denis, Aéroport Roland Garros

- Suivre l'événement en direct sur

- Télécharger les programmes de travaux, fournitures et services

- Échanger avec une ou plusieurs personnes au sein d'un stand virtuel



Au programme :



1) Comment faire rencontrer la demande avec l’offre locale :



De 9h30 à 9h40 : Discours de bienvenue du Président de la CINOR



De 9h40 à 10h45 : Table ronde sur les « Résilience et solidarité : les leviers de développement économique en temps de crise »



A 10h45 : Ouverture des salons virtuels de rencontre



- De 10h45 à 11h15 : Présentation du plan de relance destiné aux entreprises locales : intervention de Gilbert

MANCIET, Sous-Préfet à la Relance.



- De 10h45 à 15h30* : Salons virtuels de rencontre entre acheteurs et entreprises



- De 10h45 à 15h30* : Salons virtuels « ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES » (avec la participation de la MDEN, la CCIR, la CMA)



*12h30 – 13h30 : Pause déjeuner



2) Mettre en place un Label d’Achat Responsable



1ère web conférence (11h30 - 12h15) : Comment mettre en place un nouveau modèle de relations collaboratives entre donneurs d’ordres et fournisseurs



Intervenant(s) : M. Laurent DENOUX et/ou Pierre PELOUZET Médiation des entreprises (Ministère de l’Economie et des finances)





3) Se faire référencer ou trouver des fournisseurs



2ème web conférence : (14h – 14h45) : les solutions existantes en matière de sourcing des fournisseurs

Intervention(s) envisagée(s) :



- M. Leo MINIOU, co – fondateur de la plateforme de recherche spécialisée en ligne AchatPro.re



- L’exemple de la Région Bretagne utilisant la plateforme de recherche spécialisée SILEX Nolwenn Le Couturier -

Cheffe de projet pilotage et évaluation de la politique d’achat, Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique Région Bretagne



- Stéphanie Gautier - Directrice Produits SILEX



Infos – Inscriptions : La Communauté Intercommunale du Nord (CINOR) en partenariat avec l’Association SBA, le Sous-Préfet à la Relance, le Haut Conseil de la Commande Publique de La Réunion (HCCP), la Maison de la l’Emploi du Nord (MDEN), la Chambre des Commerces et de l’Industrie de la Réunion (CCIR), la Chambre des Métiers et de l’artisanat de la Réunion (CMA) organisent les Rencontres Economiques du Territoire du Nord le vendredi 3 septembre 2021 au Parc des Expositions de Saint-Denis NORDEV.Compte tenu des conditions sanitaires, la journée est organisée en mode digital à destination de tous les chefsd’entreprises qui souhaitent connaître les appels d’offres à venir des institutions publiques et qui souhaitent se faire connaître des collectivités. Ils pourront :- Accéder aux programmes d'activités de commande publique de 4 acheteurs : CINOR, Région, Commune deSaint-Denis, Aéroport Roland Garros- Suivre l'événement en direct sur www.rencontres-economiques.re - Télécharger les programmes de travaux, fournitures et services- Échanger avec une ou plusieurs personnes au sein d'un stand virtuelDe 9h30 à 9h40 : Discours de bienvenue du Président de la CINORDe 9h40 à 10h45 : Table ronde sur les « Résilience et solidarité : les leviers de développement économique en temps de crise »A 10h45 : Ouverture des salons virtuels de rencontre- De 10h45 à 11h15 : Présentation du plan de relance destiné aux entreprises locales : intervention de GilbertMANCIET, Sous-Préfet à la Relance.- De 10h45 à 15h30* : Salons virtuels de rencontre entre acheteurs et entreprises- De 10h45 à 15h30* : Salons virtuels « ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES » (avec la participation de la MDEN, la CCIR, la CMA)*12h30 – 13h30 : Pause déjeuner1ère web conférence (11h30 - 12h15) : Comment mettre en place un nouveau modèle de relations collaboratives entre donneurs d’ordres et fournisseursIntervenant(s) : M. Laurent DENOUX et/ou Pierre PELOUZET Médiation des entreprises (Ministère de l’Economie et des finances)2ème web conférence : (14h – 14h45) : les solutions existantes en matière de sourcing des fournisseursIntervention(s) envisagée(s) :- M. Leo MINIOU, co – fondateur de la plateforme de recherche spécialisée en ligne AchatPro.re- L’exemple de la Région Bretagne utilisant la plateforme de recherche spécialisée SILEX Nolwenn Le Couturier -Cheffe de projet pilotage et évaluation de la politique d’achat, Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique Région Bretagne- Stéphanie Gautier - Directrice Produits SILEXInfos – Inscriptions : www.rencontres-economiques.re





Publicité Publicité