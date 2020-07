Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Découvrez le programme des ateliers Savane pour le mois de juillet !





Samedi 04 juillet :



Atelier de tressage et d’applatissage de la paille avec l’association Tamarins de l’Ouest

de 09h30 à 11h30



Rendez-vous avec Madelin Moutoussamy, qui vous aidera à la confection de chapeau, bertel, panier et autres.

(8 personnes maximum)



Les travaux manuels et artisanaux avec la sculpture d’animaux pays en carton recyclé et papier mâché

de 13h30 à 16h00 à la Maison Serveau

Musée de la Charbonnière



Samedi 11 juillet :



Au Cap La Houssaye, l’association Apper vous propose un atelier tizanér

de 08h00 à 11h00



L’association Apper, et son atelier Tizanèr, vous proposent de découvrir et reconnaître les plantes de la Savane du Cap La Houssaye, apprendre les différentes vertus que les plantes possèdent : médicinales, aromatiques et mystiques.

(8 personnes maximum)

Atelier animé par Boris ASTOURNE.



Atelier création de boeuf moka et cabris en papier mâché

de 9h00 à 12h00



Fabriquez des sculptures d’animaux péï en carton recyclé, recouvert de papier mâché et de peinture.

Musée de Charbonnière.

Atelier animé par Mme Nicole et M. Gilbert Gauvin



Samedi 18 juillet :



Association Brin de bambou

Atelier capteur de rêve de 09h00 à 12h00 à la Maison Serveau



Chacun crée son propre porte-bonheur (symbole des indiens d’Amérique) à partir de matières issues de la nature réunionnaise : bois de goyaviers, paille, gousses, graines, plumes… Un moment manuel plein de couleurs et de sens : tisser une toile bienveillante et honorer notre terre et particulièrement ses savanes!

Atelier animé par Coline GAGNERET.

(8 personnes maximum) Enfant de moins de 7 ans accompagné d’une adulte.



Atelier projection avec l’École du Jardin Planétaire

De 13h30 à 15h00 à la Maison Serveau



Projection et débat autour d’un film parmi la liste suivante:

– Au nom de la terre

– Il était une forêt

– En quête de sens.

Atelier animé par Sébastien clément

(8 personnes maximum)



Au Cap La Houssaye, l’association Apper vous propose un atelier tizanér

de 13h30 à 15h30 à la Maison Serveau.



La savane est un espace à usages multiples, avec laquelle les habitants entretenaient autrefois d’étroites relations. L’Apper vous propose d’apprendre à reconnaître les principales plantes de la Savane du Cap La Houssaye dans le cadre d’échanges ludiques et sensoriels. Développer vos connaissances sur leurs utilisations médicinales, aromatiques, mystiques ou en tant que fourrage pour les races animales locales. Déguster ces plantes aromatiques dont les secrets sont transmis de génération et génération dans des contenants respectant le développement durable.

Atelier animé par Boris ASTOURNE.

(8 personnes maximum)



Samedi 25 Juillet:



Au Cap La Houssaye, l’association Apper vous propose un atelier tizanér

De 8h00 à 11h00



La savane est un espace à usages multiples, avec laquelle les habitants entretenaient autrefois d’étroites relations. L’Apper vous propose d’apprendre à reconnaître les principales plantes de la Savane du Cap La Houssaye dans le cadre d’échanges ludiques et sensoriels. Développer vos connaissances sur leurs utilisations médicinales, aromatiques, mystiques ou en tant que fourrage pour les races animales locales. Déguster ces plantes aromatiques dont les secrets sont transmis de génération et génération dans des contenants respectant le développement durable.

Atelier animés par Boris ASTOURNE.



Atelier lecture des paysages avec l’École du jardin planétaire

De 13h00 à 16h00

Savane de Plateau Caillou (à proximité d’hélilagon)

13h00-16h00



Lecture de paysage dans la savane, mise en situation, compréhension et assimilation des composantes du paysage par les sens.

A prévoir : Protection solaire, eau, baskets

Atelier animé par M. Sébastien CLEMENT.



Samedi 18 et 25 Juillet (Photographie uniquement)



8h30 à 11h30 (18 Juillet) Chemin pavé Bellemène RDV : près de la vierge (8 personnes maximum)

9h30 à 12h00 (25 Juillet) Atelier production à la Mairie de Grande Fontaine (8 personne maximum)



Accompagné(e) sur le terrain par un photographe professionnel, vous pourrez apprendre toutes les astuces nécessaires pour faire vos premiers pas ou perfectionner votre pratique, dans un cadre exceptionnel. Le groupe aura pour objectif de produire une série d’images témoignant du patrimoine naturel et historique de la savane, en exprimant sa sensibilité artistique ou documentaire. Muni(e) d’un appareil photo numérique, ou bien d’un smartphone récent, découvrez des techniques simples pour réaliser de belles prises de vues en extérieur. Composition d’une image, éclairage du sujet, choix d’objectif, utilisation d’un trépied et d’un filtre polarisant, macro-photographie, photo panoramique.



La deuxième séance, à la Maison Serveau, sera consacrée à la sélection des meilleurs images et leur préparation pour l’impression. En salle et avec un vidéo-projecteur, les participants pourront découvrir quelques techniques de base en post-production: recadrage, amélioration de la luminosité, des contrastes, exportation au format adéquat.



Matériel requis: Appareil photo numérique ou smartphone récent. Conseillé: trépied, filtre polarisant, ordinateur personnel pour la 2eme séances Obligatoire: Chaussure de marche, pantalon, chapeau, bouteille d’eau Proposé dans le cadre de l’exposition “Savane: Nout’ liberté sous le vent”, cet atelier comprend une déambulation photographique sans le paysages de la Savane Saint-Pauloise, et une séance de préparation pour l’exposition des meilleurs images de chaque participant.

Atelier animé par Julien AZAM



Samedi 18 Juillet:



Atelier capteur de rêve – Association Brin de Bambou

De 09h00 à 12h00 à la Maison Serveau

Chacun crée son propre porte-bonheur (symbole des indiens d’Amérique) à partir de matières issues de la nature réunionnaise: bois de goyaviers, paille, gousses, graines, plumes… Un moment manuel plein de couleurs et de sens: tisser une toile bienveillante et honorer notre terre et particulièrement ses savanes!

Atelier animés par Coline GAGNERET.



Inscriptions aux ateliers obligatoires par mail à l’adresse suivante : par mail à l’adresse suivante : patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr ou par téléphone au 0262 45 90 32/ 0692 61 35 23. Bientôt le mois de juillet, découvrez sans plus tarder, l’intégralité du planning des ateliers Savane dans le cadre de l’exposition Savane ! Plusieurs activités seront proposées autour de l’emblématique Savane de l’Ouest. Venez découvrir et réaliser les nombreuses activités ludiques articulées autour du patrimoine de la Savane. Un endroit magique offrant des points de vue magnifiques. Inscrivez-vous aux différents ateliers pour vivre -tout en respectant les gestes barrières et les règles d’hygiène-, un pur moment de plaisir ! 