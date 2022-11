A la Une . Découvrez le programme TV des matchs de la Coupe du Monde de football 2022

​Sur quelles chaînes et à quelle heure regarder les matchs de la 22e Coupe du Monde de football ? Suivez le programme. Par LG - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 12:31

La Coupe du Monde est là. Dans les stades pour les heureux détenteurs d’un billet ou sur vos écrans pour les amateurs de ballon rond. La grand messe du foot mondial commence dimanche soir. La Réunion aura cette année la chance de pouvoir suivre la compétition à des heures raisonnables, dans l’après-midi et en début de soirée, pour de nombreux matchs.



Il faut sortir le chéquier pour suivre les 64 matchs



La chaîne privée TF1 présente sur les bouquets satellite à La Réunion diffusera 28 rencontres : 16 lors de la phase de poules, 5 huitièmes de finale, 3 quarts de finale, les deux demi-finales, la petite finale et la finale.



Par contre, si vous ne voulez rater aucun match, il va falloir vous abonner (si ce n’est déjà fait) à la chaîne beIN Sports. La chaîne Qatari diffusée sur les bouquets satellite retransmettra l’intégralité des 64 matches de la compétition.

La Coupe du Monde de la polémique



Les scandales sont multiples suite à l’attribution de l’organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Des premières accusations de corruption ont été évoquées dès le choix annoncé par les têtes pensantes de la FIFA. Plusieurs enquêtes sont menées dans plusieurs pays pour vérifier si le gouvernement qatari aurait obtenu le soutien des autres nations en échange de contreparties monétaires ou de contrats juteux.



Mais le plus grand scandale qui touche la Coupe du Monde 2022 est celui autour des conditions de travail des ouvriers qui ont construit les stades qui seront pour beaucoup éphémères. La situation y est comparée à du travail forcé et à une forme d‘esclavage moderne. Une enquête évoque la mort de 6.500 travailleurs immigrés, mais ce nombre pourrait être largement sous-estimé. Le gouvernement qatari ne s’explique ni sur les causes des décès, ni sur leur nombre très élevé. Les conséquences sont aussi importantes pour les familles des victimes qui ne sont pas aidées financièrement et beaucoup, qui sont déjà très modestes, voient les enfants arrêter les études pour travailler et subvenir aux besoins de leurs proches.



Une des autres problématiques importantes autour de la Coupe du Monde 2022 est l’impact important sur l’environnement. Les conditions climatiques sont peu accueillantes là où de nombreux stades sont installés. Des complexes sportifs vont donc être entièrement climatisés. Le bilan carbone de ce Mondial 2022 sera donc très élevé et aggravera la situation déjà critique que connaît la Terre.



Un troisième enjeu est celui du respect des droits de l’Homme. En plus du non-respect du droit du travail, s’ajoute les déclarations d’un ambassadeur de la Coupe du Monde qui décrit l’homosexualité comme un “dommage mental”. Le Qatar demande aux homosexuels de faire preuve de “discrétion”. Brandir un drapeau LGBT ou faire une accolade en public entre hommes sera interdit.



Amnesty International rappelle aussi qu’un système de tutelle pour les femmes y est en vigueur. Les femmes avaient toujours besoin de l’autorisation de leur tuteur pour prendre des décisions de vie essentielles, comme se marier, étudier à l’étranger grâce à des bourses du gouvernement, occuper de nombreux emplois de la fonction publique, voyager à l’étranger jusqu’à un certain âge et recevoir certains types de soins de santé reproductive.



La liberté d’expression est aussi menacée au Qatar avec plusieurs “disparitions forcées” ou arrestations de militants ou journalistes.

Découvrez le guide complet pour ne rien louper. Tous les horaires sont indiqués à l’heure de La Réunion :



Dimanche 20 novembre

20 h : Qatar – Équateur (TF1, beIN Sports 1)



Lundi 21 novembre

17 h : Angleterre – Iran (beIN Sports 1)

20 h : Sénégal – Pays-Bas (beIN Sports 1)

23 h : États-Unis – Pays de Galles (TF1, beIN Sports 1)



Mardi 22 novembre

14 h : Argentine – Arabie Saoudite (beIN Sports 1)

17 h : Danemark – Tunisie (beIN Sports 1)

20 h : Mexique – Pologne (beIN Sports 1)

23 h : France – Australie (TF1, beIN Sports 1)



Mercredi 23 novembre

14 h : Maroc – Croatie (beIN Sports 1)

17 h : Allemagne – Japon (beIN Sports 1)

20 h : Espagne – Costa Rica (beIN Sports 1)

23 h : Belgique – Canada (TF1, beIN Sports 1)



Jeudi 24 novembre

14 h : Suisse – Cameroun (beIN Sports 1)

17 h : Uruguay – Corée du Sud (beIN Sports 1)

20 h : Portugal – Ghana (beIN Sports 1)

23 h : Brésil – Serbie (TF1, beIN Sports 1)



Vendredi 25 novembre

14 h : Pays de Galles – Iran (beIN Sports 1)

17 h : Qatar – Sénégal (beIN Sports 1)

20 h : Pays-Bas – Équateur (beIN Sports 1)

23 h : Angleterre – États-Unis (TF1, beIN Sports 1)



Samedi 26 novembre

14 h : Tunisie – Australie (beIN Sports 1)

17 h : Pologne – Arabie Saoudite (beIN Sports 1)

20 h : France – Danemark (TF1, beIN Sports 1)

23 h : Argentine – Mexique (TF1, beIN Sports 1)



Dimanche 27 novembre

14 h : Japon – Costa Rica (beIN Sports 1)

17 h : Belgique – Maroc (TF1, beIN Sports 1)

20 h : Croatie – Canada (beIN Sports 1)

23 h : Espagne – Allemagne (TF1, beIN Sports 1)



Lundi 28 novembre

14 h : Cameroun – Serbie (beIN Sports 1)

17 h : Corée du Sud – Ghana (beIN Sports 1)

20 h : Brésil – Suisse (beIN Sports 1)

23 h : Portugal – Uruguay (TF1, beIN Sports 1)



Mardi 29 novembre

19 h : Pays-Bas – Qatar (beIN Sports 1)

19 h : Équateur – Sénégal (beIN Sports 2)

23 h : Pays de Galles – Angleterre (TF1, beIN Sports 1)

23 h : Iran – États-Unis (beIN Sports 2)



Mercredi 30 novembre

19 h : Tunisie – France (TF1, beIN Sports 1)

19 h : Australie – Danemark (beIN Sports 2)

23 h : Pologne – Argentine (TF1, beIN Sports 1)

23 h : Arabie Saoudite – Mexique (beIN Sports 2)



Jeudi 1er décembre

19 h : Croatie – Belgique (beIN Sports 1)

19 h : Canada – Maroc (beIN Sports 2)

23 h : Japon – Espagne (TF1, beIN Sports 1)

23 h : Costa Rica – Allemagne (beIN Sports 2)



Vendredi 2 décembre

19 h : Corée du Sud – Portugal (beIN Sports 1)

19 h : Ghana – Uruguay (beIN Sports 2)

23 h : Cameroun – Brésil (TF1, beIN Sports 1)

23 h : Serbie – Suisse (beIN Sports 2)



Le programme TV de la phase finale :



Huitièmes de finale (TF1 diffusera les cinq meilleures affiches) :



Samedi 3 décembre

19 h : Huitième de finale n°1 (beIN Sports 1)

23 h : Huitième de finale n°2 (beIN Sports 1)



Dimanche 4 décembre

19 h : Huitième de finale n°3 (beIN Sports 1)

23 h : Huitième de finale n°4 (beIN Sports 1)



Lundi 5 décembre

19 h : Huitième de finale n°5 (beIN Sports 1)

23 h : Huitième de finale n°6 (beIN Sports 1)



Mardi 6 décembre

19 h : Huitième de finale n°7 (beIN Sports 1)

23 h : Huitième de finale n°8 (beIN Sports 1)



Quarts de finale (TF1 diffuse les trois meilleures affiches)



Vendredi 9 décembre

19 h : Quart de finale n°1 (beIN Sports 1)

23 h : Quart de finale n°2 (beIN Sports 1)



Samedi 10 décembre

19 h : Quart de finale n°3 (beIN Sports 1)

23 h : Quart de finale n°4 (beIN Sports 1)



Demi-finales

Mardi 13 décembre

23 h : Demi-finale n°1 (beIN Sports 1, TF1)



Mercredi 14 décembre

23 h : Demi-finale n°2 (beIN Sports 1, TF1)



Petite finale

Samedi 17 décembre

19 h : beIN Sports 1, TF1



Finale

Dimanche 18 décembre

19 h : beIN Sports 1, TF1