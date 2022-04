Découvrez le programme "Je lis un livre péi" !

Saint-Paul, labellisée Ville d’Art et d’Histoire, accueille du 16 au 23 avril 2022, l’événement culturel ” Je lis un livre péi ” ! Découvrez donc le programme du réseau de lecture publique de la Ville : lecture de conte péi, atelier de loisirs créatifs, atelier d’illustration, … Tout plein d’atelier pour petits et grands sont à découvrir ! Attention, pour certains ateliers, il faut obligatoirement s’inscrire à la session de votre choix par téléphone (numéro et atelier disponible sur le programme).