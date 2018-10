Découvrez le profil et les favoris du Trail de Bourbon 2018

Le Trail de Bourbon compte dans ses rangs cette année 1298 inscrits dont 1036 locaux. Là encore, la course est majoritairement composée d’hommes : ils sont 1094 inscrits contre 204 femmes. Une proportion toutefois plus importante que sur la Diagonale des courses. 15% de femmes sur le Trail contre 10% sur la Diagonale.



L’âge moyen du coureur engagé sur le Trail de Bourbon est de 42 ans. Les plus jeunes ont 23 ans (Léa Simonet) chez les femmes, 21 ans chez les hommes (Ulrich Marie Marthe). Les plus âgés ont 66 ans chez les femmes (Chantal Quennesson) et 78 ans chez les hommes (Maurice Lebon).



Il est le favori d’un parcours qu’il connaît par coeur. David Hauss a déjà remporté l’épreuve en 2017 en 15 heures et 38 minutes. Sur les 111 km de l’an dernier.



Parmi les challengers du Trail cette année, citons Judicaël Sautron, Jean-Louis Robert, Jean-Laurent Hoareau, Benoît Contreras ou encore Georges Erick Nirlo.



Chez les femmes, la place de la championne Camille Bruyas est laissée vacante. La traileuse se présente en effet cette année sur la reine des courses : la Diagonale. Une absence qui laisse le champ libre à Alexandra Heintz, Isabelle Lebreton, Elodie Mithridate et Marie Augustine Vadivelou qui font partie du top féminin. L’an dernier, Camille Bruyas avait plié le Trail de Bourbon en 18H51 et 36 seconde, terminant même 6ème au scratch.



Le départ du Trail de Bourbon est donné vendredi 19 octobre à 21H au stade de Cilaos. Les coureurs devront valider leur progression à 14 postes de pointage. Le point culminant du parcours arrive dès les 11 km de course. Les traileurs franchiront la Caverne Dufour (Gîte du Piton des Neiges) à 2478 mètres d’altitude.