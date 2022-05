A la Une . Découvrez le plus grand spot de saut à l’élastique de l’île

Depuis une semaine, Air Jump 974 a ouvert son centre de saut à l’élastique sur le viaduc de la Fontaine à Saint-Leu. D’une hauteur de 120 mètres de haut, il s’agit du plus haut pont pour pratiquer cette activité de l’océan Indien et du deuxième plus grand de France. Vivez le grand saut en direct. Par GD/RL - Publié le Samedi 14 Mai 2022 à 09:48