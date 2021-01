Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Découvrez le planning des collectes de sang pour le mois de janvier 2021





L’EFS lance un appel à la mobilisation aux donneurs du groupe O ! La mobilisation des donneurs bénévoles est VITALE ET ESSENTIELLE ! Et si vous preniez 1 heure pour sauver 3 vies ?



Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et permettre à l’EFS de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez-vous sur les sites fixes de l’EFS et sur les collectes mobiles.



Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou



Les collectes de sang à Saint-Paul :





– Lundi 11 janvier à la Mairie Annexe de Bois-de-Nèfles de 8h30 à 13h

– Mercredi 13 janvier au Gymnase du Guillaume de 8h30 à 13h

– Jeudi 28 janvier à Runmarket Savanna de 12h à 17h

– Vendredi 29 janvier à Runmarket Savanna de 9h à 14h

– Samedi 30 janvier à Runmarket Savanna de 08h30 à 13h

L’Établissement Français du Sang La Réunion – Océan Indien vous informe des collectes mobiles de sang organisées du 6 au 30 janvier 2021 sur le territoire. La mobilisation doit se poursuivre sur la durée ; Les donneurs sont ainsi attendus dès à présent dans les nombreuses collectes mobiles et dans les maisons du don du territoire.L’EFS lance un appel à la mobilisation aux donneurs du groupe O ! La mobilisation des donneurs bénévoles est VITALE ET ESSENTIELLE ! Et si vous preniez 1 heure pour sauver 3 vies ?Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et permettre à l’EFS de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez-vous sur les sites fixes de l’EFS et sur les collectes mobiles.Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne ou par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92.– Mercredi 6 janvier au Village Corail de l’Ermitage de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30– Lundi 11 janvier à la Mairie Annexe de Bois-de-Nèfles de 8h30 à 13h– Mercredi 13 janvier au Gymnase du Guillaume de 8h30 à 13h– Jeudi 28 janvier à Runmarket Savanna de 12h à 17h– Vendredi 29 janvier à Runmarket Savanna de 9h à 14h– Samedi 30 janvier à Runmarket Savanna de 08h30 à 13h







Dans la même rubrique : < > La piscine de Bois-de-Nèfles provisoirement fermée Saint-Paul déplore l’incendie destructeur de la Maison DUSSAC