Entre la rivière des Galets et la ravine des Trois Bassins, 23 kilomètres de voie ferrée longaient le littoral de la commune. 23 kilomètres, soit près d’un cinquième de la ligne ferroviaire ! Qu’en reste t-il aujourd’hui ?Découvrez le patrimoine ferroviaire de Saint-Paul avec la brochure Focus du label Ville d’Art et d’histoire. Dans cette brochure, les auteurs, Patrick Barthet et Eric Boulogne, vous racontent ce projet ambitieux, de son adoption en 1877 à sa fin prématurée le 31 décembre 1963. La commune conserve encore les traces de cette histoire.Photo vestige : Copyrights Patrick BarthetPhoto de Une : Cliché original de Henri Mathieu (extrait de la brochure)