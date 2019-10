Sport Réunion Découvrez le parcours et les favoris de la Diagonale des fous 2019

C'est une diagonale de 166 km avec 9611 mètres de dénivelé positif que les fous devront affronter lors de la course phare du Grand Raid.



Le parcours reste inchangé, avec un top départ donné à Saint-Pierre ce jeudi soir à 22 heures. Les traileurs de l'extrême passeront par les pentes du Piton de la Fournaise avant de plonger dans le cirque de Cilaos.



Ils accèderont au cirque de Mafate par le col du Taïbit puis, après avoir escaladé le Maïdo, regagneront la côte pour se diriger (enfin !), vers l'arrivée au stade de la Redoute.



Les favoris :



Chez les femmes :

Sandrine BERANGER - FRANCE dossard 941 DIAGONALE DES FOUS Salomon Gore-Tex Maxi-Race 2019 – classement : 3 Utmb® 2019 - Tds® – classement : 7 Échappée Belle 2018 – classement : 1 Côte ITRA : 654 (G)



Carine LOYER GUYANE FRANÇAISE dossard 1835 DIAGONALE DES FOUS 2019 - Tour Des 8 Refuges – classement : 1 Utmb® 2019 - Ccc® - classement : 29 Trail Des Forts De Besançon 2019 – classement : 7 Côte ITRA : 700 (G)



Sabrina STANLEY ETATS-UNIS dossard 2846 DIAGONALE DES FOUS Hurt 100 Mile Endurance Run 2019 – classement : 1 Never Summer 100K 2019 – classement : 1 Cruel Jewel 2019 – classement : 1 Côte ITRA : 707 (G)



Anna-Marie WATSON ANGLETERRE dossard 1946 DIAGONALE DES FOUS Ultra X Sri Lanka 2019 – classement : 1 Sportiva Lavaredo Ultra Trail 2019 – classement : 8 Utmb® 2019 - Ccc® - classement : 22 Côte ITRA : 652



Laurence YERLY SUISSE dossard 2895 DIAGONALE DES FOUS 2018 - Swiss Canyon Trail K105 – classement : 1 Matterhorn Ultraks 2018 – classement : 2 Côte ITRA : 709 (G)



Gilberte LIBEL - REUNION dossard 2914 DIAGONALE DES FOUS 2018 - Diagonale Des Fous – classement : 4 2016 - Trail De Bourbon – classement : 1 Côte ITRA : 654 (G)



Alexandra CLAIN - REUNION dossard 1592 DIAGONALE DES FOUS Salaozy Festival Nature 2019 - classement : 1 Grand Raid De La Réunion 2016 – classement : 6 Côte ITRA : 637 (G)



Chez les hommes :

Ludovic POMMERET FRANCE dossard 2688 DIAGONALE DES FOUS Utmb® 2019 - Tds® – classement : 3 La Bouillonnante 2019 – classement : 1 Trail Drome 2019 – classement : 3 Côte ITRA : 886 (G)



Jean-philippe TSCHUMI SUISSE dossard 2230 DIAGONALE DES FOUS Eiger Ultra-Trail® 2019 – classement : 1 Trail Verbier St Bernard 2019 – classement : 2 Trail Du Gypaète 2019 - Les 3 Lacs – classement : 1 Côte ITRA : 863 (G)



Guillaume PORCHE FRANCE dossard 2899 DIAGONALE DES FOUS Échappée Belle 2019 - Traversée Nord – classement : 1 Utpma 2019 - classement : 1 2019 - Tour Des 8 Refuges – classement : 2 Côte ITRA : 850 (G)



Diego PAZOS SUISSE Dossard 2417 DIAGONALE DES FOUS Madeira Island Ultra-Trail® 2019 – Classement : 2 Oman By Utmb 2018 – Classement : 1 2017 - La Diagonale Des Fous – Classement : 4 Côte ITRA : 866 (G)



Arthur JOYEUX-BOUILLON FRANCE dossard 2779 DIAGONALE DES FOUS Montreux Trail Festival 2019 – classement : 1 Madeira Island Ultra-Trail® 2019 – classement : 9 Trail La Rosière 2019 – classement : 1 Côte ITRA : 831 (G)



Gregoire CURMER FRANCE dossard 32 DIAGONALE DES FOUS Utmb® 2019 - Tds® – classement : 5 100 Miles Of Istria 2019 – classement : 2 Montreux Trail Festival 2019 – classement : 11 Côte ITRA : 855 (G)



Javier RODRIGUEZ BODAS ESPAGNE dossard 1695 DIAGONALE DES FOUS Ultra Skymarathon® Madeira 2018 – classement : 12 Salomon Skyline Scotland 2018 – classement : 11 Côte ITRA : 816 (G)



Jean-François CAUCHON CANADA dossard 1190 DIAGONALE DES FOUS Québec Mega Trail 2019 – classement : 3 Ultra Trail Académie 2019 – classement : 1 Transmartinique 2018 – classement : 1 Côte ITRA : 813 (G)



Ramon CASANOVAS SUISSE dossard 2021 DIAGONALE DES FOUS Leadville Trail 100 Run 2019 – classement : 4 Sheep Mountain Endurance Run 2019 – classement : 1 Trail Des Balcons D'azur 2019 – classement : 1 Côte ITRA : 795 (G)



Renaud ROUANET FRANCE dossard 2539 DIAGONALE DES FOUS 6666 Occitane 2018 – classement : 1 Madeira Island Ultra-Trail® 2018 – classement : 11 2018 - La Diagonale Des Fous – classement : 7 Côte ITRA : 792 (G)



Jérôme LUCAS FRANCE dossard 1623 DIAGONALE DES FOUS Utmb® 2019 – classement : 27 Euskal Trails 2018 – classement : 3 2018 - La Diagonale Des Fous – classement : 10 Côte ITRA : 783 (G)



Jordi GAMITO BAUS ESPAGNE dossard 34 DIAGONALE DES FOUS Sky Gran Canaria 2019 – classement : 1 Everest Trail Race 2018 – classement : 1 2018 - La Mascareignes – classement : 1 Côte ITRA : 873 (G)



Kenichi YAMAMOTO JAPON dossard 2359 DIAGONALE DES FOUS Asoroundtrail 2019 – classement : 4 Kushigata Wind Trail 2019 – classement : 8 Saijo Inari Trail Run Race 2019 – classement : 6 Côte ITRA : 716 (G)



Benjamin POSTAIRE - REUNION dossard 2385 DIAGONALE DES FOUS Grand Raid Des Pyrénées 2019 – classement : 5 2018 - La Diagonale Des Fous – classement : 14 Cimasa 2018 – classement : 6 Côte ITRA : 728 (G)



David HAUSS - REUNION dossard 2447 DIAGONALE DES FOUS Ultra Trail Cote D'azur Mercantour 2019 – classement : 1 2017 2018 - Trail De Bourbon – classement : 1 Côte ITRA : 796 (XL)



Jean Damien RIVIERE - REUNION dossard 1914 DIAGONALE DES FOUS 2018 - Trail De Bourbon – classement : 3 Royal Raid 2018 – classement : 81 Cimasarun 2017 – classement : 5 Côte ITRA : 724 (G)



Maxime CAZAJOUS FRANCE dossard 2594 Grand Raid Swiss Canyon Trail 2019 – classement : 4 Madeira Island Ultra-Trail® 2019 – classement : 12 2019 Swiss Canyon Trail K105 – classement : 4 2018 Diagonale Des Fous – classement : 3 2016 Diagonale Des Fous – classement 5 Côte ITRA : 859 (G)



Antoine GUILLON FRANCE dossard 3 Grand Raid 2018 Diagonale Des Fous – classement : 4 Maxi Race Madeira 2018 – classement : 1 2017 Diagonale Des Fous – classement : 2 Côte ITRA : 849 (G)



Benoit GIRONDEL FRANCE dossard 2615 Grand Raid 2019 - Swiss Canyon Trail K105 – classement : 1 2018 Diagonale Des Fous – classement : 1 Ut4M100 Master – classement : 1 2017 Diagonale Des Fous – classement : 1 Côte ITRA : 862 (G)



