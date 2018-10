Grand Raid 2018 Découvrez le parcours de la Diagonale des fous 2018

2802 athlètes dont 1340 locaux sont attendus sur la ligne de départ de la Diagonale des fous ce jeudi 18 octobre 2018. Comme chaque année, l’organisation estime que ce chiffre devrait décroître d’environ 10 à 15% en raison des forfaits de dernière minute.



Qui succèdera à Benoît Girondel au palmarès 2018 ? Ils sont, pour l’instant, 2529 hommes et 273 femmes dans la capacité de lui succéder. A moins que le vainqueur 2017 ne double la mise cette année.



Mais la rivalité se corse sérieusement avec le grand retour du multiple champion François D’Haene, qui a remporté le mythique Trail en 2016 (en 23 heures et 44 minutes sur 165 km), en 2014 (24H25 sur 167 km) et en 2013 (en 22H58 sur 167 km).



A ses côtés, une ribambelle de prétendants : Antoine Guillon, Fabien Antolinos, Renaud Rouanet, Sébastien Camus, Sylvain Camus, Maxime Cazajous, Aurélien Dunand Pallaz, Hervé Giraud Sauveur, Mickaël Pasero, René Rovera, Romain Olivier, Cédric Chavet, Germain Grangier. Chez les étrangers, le Suisse Tschumi Jean-Philippe, les espagnols Tofol Castanyer, Aizpuru Larranaga et l’italien Kienzl Peter pourraient déjouer les plans de François D’haene, favori pour un quatrième titre.



Localement, René-Paul Vitry, Jean Eddy Lauret, Sébastien Parmentier, Guy Noël Lebon, Géraldo Trulès et Fabrice Fontaine font partie des chances réunionnaises, tout comme Camille Bruyas, Gilberte Libel et Sophie Blard chez les femmes. Hors Réunion, la Suédoise Mimi Kotka, les métropolitaines Audrey Tanguy, Nathalie Mauclair, Emilie Lecomte, Christelle Bard, Jocelyne Pauly, Audrey Bassac et Juliette Blanchet composent la liste des favorites.



Toutes espèrent succéder à la suissesse Andrea Huser qui avait bouclé la Diag’ en 26 heures et 34 minutes l’an dernier.



L’âge moyen du coureur de la Diagonale est de 44 ans. Les plus jeunes ont 22 ans (Océane Montet chez les femmes), 20 ans (Julien Frenoy) chez les hommes et les plus âgés ont 74 ans (Odile Monteils) chez les femmes, et Raphaël Grondin chez les hommes a 73 ans.



Le départ de la Diagonale se fera comme chaque année le jeudi soir, à Ravine blanche Saint-Pierre à 22H. L’an dernier, sur 2573 partants, seuls 1830 avaient eu la joie d’être finisher à La Redoute, soit 29% d’abandons sur la course la plus dure des quatre du Grand raid.

