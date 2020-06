Municipales 2020 Découvrez le panachage des listes Parny et Arzal à la Plaine des Palmistes

Ils étaient quatre candidats potentiellement qualifiés au second tour mais Jean Baptiste dit Parny et Sophie Arzal ont décidé, durant cet entre-deux tours, de faire cause commune en vue du second tour. Leur objectif : contrarier l'homme arrivé en tête le 15 mars : Johnny Payet. Découvrez le panachage des listes "Parny" et Arzal. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 3 Juin 2020 à 18:06 | Lu 164 fois