Municipales 2020

Découvrez le panachage de la liste à quatre de Patrick Dalleau à Saint-Benoît

Le second tour des municipales à Saint-Benoît aurait pu être original avec cinq candidats qui pouvaient potentiellement se maintenir.



Mais la raison politique a fait se rassembler les candidats jusque-là hostiles, ou du moins de façade, en vue de listes d'union.



A ce petit jeu, c'est Patrick Dalleau qui a fait le plein. Il a rallié à sa cause pas moins de trois autres candidats : Philippe Le Constant, Valérie Payet-Gangnant et Jean-Luc Julie.



Découvrez le panachage de ces quatre listes. Patrick Dalleau sera opposé à Patrice Selly et Sabrina Ramin dont les listes restent quant à elles inchangées.