Découvrez le nouveau gouvernement de Jean Castex, Sébastien Lecornu aux Outre-Mer

La nouvelle composition du gouvernement a enfin été dévoilée ce lundi par le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler. Une annonce "en deux temps" : d’abord les ministres, puis les secrétaires d’Etat plus tard dans la semaine. Une vingtaine de ministres auront pour mission de tracer "le nouveau chemin" dicté par le Président Macron.

C'est Sébastien Lecornu qui a été nommé ministre des Outre-Mer, en remplacement d'Annick Girardin.





La nouvelle équipe, alors que la crise sanitaire et ses conséquences continuent de frapper le pays, devra s’atteler à la "relance de l’économie, à la poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l’environnement, au rétablissement d’un ordre républicain juste, à la défense de la souveraineté européenne", a indiqué hier le Président.



Pour ce faire, le nouveau Premier ministre s’est entouré de Gérald Darmanin en tant que ministre de l'intérieur. Il succède ainsi à Christophe Castaner.



Jean-Yves Le Drian est nommé ministre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bruno Le Maire est nommé ministre de l'Economie, des finances et de la relance.



Jean-Michel Blanquer reste ministre de l’éducation, de même pour Florence Parly qui reste au ministère des Armées. Olivier Véran reste également ministre de la santé et des solidarités. Frédérique Vidal reste ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche.



Barbara Pompili est nommée ministre de la Transition écologique. Julien Denormandie devient ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.



Jacqueline Gourault est nommée ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Amélie de Montchalin est nommée ministre de la transformation de la fonction publique



Roselyne Bachelot fait son retour en tant que ministre de la Culture. Annick Girardin devient ministre de la Mer, c'est Sébastien Lecornu qui prend la tête du ministère des Outre-mer.



Elisabeth Borne est nommée ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. Surprise, du côté de la Justice, l'avocat Eric Dupond-Moretti est nommé garde des sceaux et remplace Nicole Belloubet.





