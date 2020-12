Découvrez le menu du 20 décembre servi ce mardi 15 décembre dans les restaurants scolaires

À l’occasion du 20 décembre, commémoration de l’abolition de l’esclavage, les marmailles de Saint-Paul ont dégusté un repas de fête ce mardi 15 décembre.



Direction l’école primaire de Bac Rouge au Guillaume où les élèves on pu savourer un repas créole typique.



En entrée une salade verte à la vinaigrette accompagnée de poivron et de mortadelle a su réveiller les papilles, en plat principal a été servi un carri poulet péi aux chouchous accompagné de son riz jaune. Note de fraîcheur pour le dessert, une salade de fruits frais composée d’ananas, de pastèque et de fruit de la passion. Un régal pour cette Fèt Kaf !