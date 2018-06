Découvrez le magnifique lever du jour au Piton des Neiges

"Elle est sans doute la récompense la plus attendue par tous les randonneurs courageux qui se sont attaqués un jour à l'ascension du mythique Piton des Neiges. Tous rêvent de plonger le regard vers l'horizon et d'avoir la chance de pouvoir admirer les premiers rayons de soleil qui viennent caresser le toit de l'Océan Indien.



Je ne saurais dire pourquoi, mais au sommet du Pitons des Neiges, le lever du soleil a une saveur particulière, comme le sentiment d'assister à ce que la nature à de plus beau et de plus simple à offrir, une sorte de renaissance qui touche chaque spectateur en plein coeur, une énergie sans pareille qui nous traverse l'âme."