Culture

Découvrez le clip "Je n'sais pas" de Marthe Lebon

Marthe Lebon autrice, compositrice et interprète réunionnaise, a grandi dans la musique entourée de sa famille très pieuse et à l’église accompagnant le culte spirituel dès ses 8 ans. Devenue petite soliste des chorales d’église jusqu’à ses 16 ans, sa rencontre avec le prêtre Loïc Prugnières lui ouvre les portes du chant à travers les plus belles églises et cathédrales de France. Avec son tout premier album Jardin(s), Martha Lebon nous dévoile sa chanson phare “Je n’sais pas”.

Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Samedi 12 Décembre 2020 à 15:31 | Lu 151 fois