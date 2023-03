La grande Une Découvrez le classement des lycées de La Réunion

La publication par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse des indicateurs de résultats des lycées pour l’année 2022 est l’occasion de souligner l’excellence de la voie professionnelle dans l’académie, avec les résultats des sections d’enseignement professionnel du lycée Jean Hinglo (Le Port) et du lycée de Trois Bassins qui font partie du groupe des établissements « très performants » établi sur critères nationaux. Pour les lycées d’enseignement général et technologique, le lycée Sarda Garriga (Saint-André) fait partie du groupe des « performants » avec des valeurs ajoutées positives sur les trois indicateurs retenus par le ministère. Par N.P - Publié le Mercredi 29 Mars 2023 à 13:15





Comme il n’y a pas de critère unique pour juger des résultats et de la qualité de l’enseignement d’un lycée, ces analyses sont fondées sur trois indicateurs établis à partir des résultats des élèves à la session 2022 du baccalauréat et des données relatives au déroulement de leur scolarité : le taux de réussite au baccalauréat : nombre d’élèves du lycée reçus au bac rapporté au nombre d’élèves présents à l’examen, le taux d’accès au baccalauréat : c’est-à-dire la probabilité pour un élève de seconde d’obtenir son examen à l’issue d’une scolarité entièrement effectuée dans le lycée, quel que soit le nombre d’années nécessaire. Les taux d’accès de la première au baccalauréat et de la terminale au baccalauréat sont également diffusés. Ce dernier permet notamment d’apprécier la capacité ou la volonté d’un lycée à accepter le redoublement de ses élèves ajournés, le taux de mentions au baccalauréat : il vient enrichir l’analyse sur la performance des établissements, notamment pour ceux ayant des taux élevés de réussite attendus au baccalauréat et dont les valeurs ajoutées sont, par construction, limités. Les indicateurs de performance des lycées permettent d’apprécier les résultats d’un lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Établis à partir des résultats des élèves au baccalauréat et de leur parcours scolaire dans l’établissement, ces indicateurs proposent une appréciation relative de la valeur ajoutée du lycée en tenant compte de l’offre de formation et des caractéristiques des élèves en termes d’âge, d’origine sociale, de sexe et de niveau scolaire à l’entrée du lycée. Cette approche relative de la performance s’efforce donc de neutraliser l’incidence des facteurs de réussite extérieurs au lycée pour essayer de conserver ce qui est dû à son action propre, c’est-à-dire ce qu’il a « ajouté » au niveau initial des élèves qu’il a reçus.Comme il n’y a pas de critère unique pour juger des résultats et de la qualité de l’enseignement d’un lycée, ces analyses sont fondées sur trois indicateurs établis à partir des résultats des élèves à la session 2022 du baccalauréat et des données relatives au déroulement de leur scolarité :

Seule l’analyse combinée de l’ensemble de ces indicateurs est à même de donner une image de la réalité complexe que constituent les résultats d’un établissement.



Pour la session 2022, les IVAL ont été calculés pour 66 lycées de l’académie de La Réunion : 32 lycées d’enseignement général et technologique (LEGT) et 34 lycées professionnels (LP/SEP). Un établissement ne fait pas partie du champ : le lycée Nelson Mandela qui offre un cycle incomplet (pas de seconde).

Parmi les lycées professionnels et les sections d’enseignement en lycée polyvalent ayant un effectif suffisant de candidats pour établir des statistiques robustes, deux lycées sont classés dans le groupe national des « très performants » : les lycées Jean Hinglo et Trois Bassins. Parmi les 32 lycées d’enseignement général et technologique de l’académie, aucun ne répond à l’ensemble des trois critères de sélection retenus par le ministère pour figurer sur la liste des lycées « très performants ». Toutefois, les résultats de 7 d’entre-eux méritent d’être soulignés : le lycée Sarda Garriga (Saint-André) réalise des valeurs ajoutées cumulées très positives au taux d’accès de seconde au baccalauréat (+3), au taux de réussite au baccalauréat (+2), ainsi qu’au taux de mention au baccalauréat (+1). Pour mémoire, le lycée Sarda Garriga figurait en 2021 dans la liste des lycées «très performants ».

Les résultats positif de six autres établissement d’enseignement général et technologique méritent d’être soulignés :

- Les lycées Moulin Joli (La Possession) et Bois d’Olive (Saint-Pierre) enregistrent des valeurs ajoutées à la fois de leur taux de réussite (+2), et de leur taux d’accès de la seconde au baccalauréat (+3).

- Les lycées Jean Hinglo (Le Port), Pierre Lagourgue (Le Tampon), Trois Bassins, Vincendo (Saint-Joseph) répondent quant à eux aux critères de sélection sur le taux de réussite au baccalauréat (+5 pour Jean Hinglo, +1 pour Pierre Lagourgue, +3 pour Trois Bassins, +4 pour Vincendo et sur le taux de mention au baccalauréat (+4 pour Jean Hinglo, +3 pour Pierre Lagourgue, +3 pour Trois Bassins, +1 pour Vincendo).



Consulter les résultats par lycée sur le site web du ministère

https://www.education.gouv.fr/les-indicateurs-de-resultats-des-lycees-1118(ne pas omettre de mentionner la source des données publiées).