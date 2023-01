La grande Une Découvrez le calendrier des fêtes réunionnaises

Depuis deux ans, des Réunionnais échangent sur Twitter avec une idée en tête : créer des journées réunionnaises pour célébrer le patrimoine culinaire de l’île. Derrière ce qui semble être un jeu, c’est bien l’idée de mettre en avant la culture réunionnaise en assurant la perpétuation des saveurs créole qui est mis en avant. Un marronnier a ainsi vu le jour pour recenser les dates et commémorations de La Réunion. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 à 15:31

Dans le langage médiatique, un marronnier est un sujet qui revient chaque année. Noël, le 14 juillet, les premiers letchis ou la Galette des rois sont des thèmes que les journalistes vont avoir le bonheur de traiter chaque année tout au long de leur carrière.



Les "journées" associées à une cause ou à un élément de culture représentent d’excellents marronniers. Elles sont l’occasion de préserver le patrimoine mondial ou de faire avancer des sujets de société. Ces journées peuvent être mondiales, européennes ou françaises, mais il n’en existe pas à La Réunion. De quoi donner des idées à la Team 974, la communauté réunionnaise sur Twitter.



Il y a environ 2 ans, un "Twittos" a eu l’idée d’associer un produit qu’il aimait bien manger à une date. Tout le monde s’est pris au jeu pour étoffer le calendrier.

Quand le délire devient outil professionnel



Tous les six mois, les participants réactualisent les dates qu’ils ont arrêtées ensemble. Vous avez probablement manqué le "Pâté créole Day" le 2 janvier dernier, heureusement, le "Brèdes Day" arrive en février. D’autres éléments de la cuisine réunionnaise comme le riz chauffé, le gâteau patate ou encore le soso maïs ont droit à leur journée. Étonnement, le rougail saucisses n’a pas encore de date pour être célébré.



"À mon sens, c’est plus un calendrier du peuple, mais c’est quelque chose qui peut s’institutionnaliser au fil du temps. L’année dernière, l’office du tourisme a tweeté pour le "samoussa Day". Effectivement, ce sont des dates officieuses créées par la communauté, mais comme toute date officieuse, il suffit qu’elles soient accaparées par le plus grand nombre pour qu’elles s’établissent", explique Alana Robert qui s’est chargée de créer un marronnier pour fixer ces dates.



La free-lance en communication et SEO explique que c’est durant ses études en métropole qu’elle a réalisé qu’il manquait un marronnier pour recenser les dates importantes de La Réunion, rendant leur communication difficile. "Quand je suis rentrée, je n’ai rien trouvé sur les dates importantes commémorées à La Réunion, outre le 20 décembre. Je me suis dit que ça serait pas mal de réunir toutes ces dates historiques, culturelles et cultuelles sur un même support", explique-t-elle.



Sa démarche suscite un grand intérêt depuis sa parution. Les débats ont commencé à quitter Twitter pour gagner les autres réseaux sociaux, notamment chez les professionnels de la communication. Suffisant pour s’installer durablement au sein de la population ?



Les journées réunionnaises :



Janvier

2 - Pâté créole day

2ème dimanche: TPP (sandwich Américain) day

22 - Nouvel an chinois

22 - Saint-Vincent, patron des vignerons (célébré à Cilaos)

22 - Riz cantonnais day



Février

6 - Brèdes day



Mars

15 - Riz chauffé day

19 - Départementalisation de La Réunion

22 - Début du Ramadan



Avril

7 - Vendredi Saint

9 - Pâques

10 - Lundi de Pâques

14 - Nouvel an Tamoul

21/22 - Aïd el Fitr

26 - Bonbons, beignets et galettes day



Mai

8 - Gato patate day

28 - Pentecôte



Juin

1er dimanche de juin - Pièce montée day

18 - Boudin day

25 - Grand Boucan



Juillet

7 - Soso maïs day



Août

1 - Macatia day

15 - Assomption

22 - Sarcives day

27 - Bonbon piment day



Septembre

15 - Piment farci day

23 - Samoussa day

27 - Journée mondiale du tourisme



Octobre

1 - Inscription du Maloya à l'UNESCO

1 - Bouchon day

19 au 22 - Grand Raid

23 - Fête de Grand-Mère Kal

25 - Sauté mines day

Dernière semaine du mois - Semaine créole



Novembre

1 - Toussaint

3 - Jâcques mûr day

11 - Commémoration de la fin de l'Engagisme

12 - Dipavali



Décembre

7 - Chemin de fer day

18 - Gato chouchou day

20 - Commémoration de l'abolition de l'esclavage à La Réunion

25 - Noël



