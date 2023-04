Découvrez le Zarlor du mois de mai avec l’Office de Tourisme de l’Ouest

En mai, fais ce qu’il te plait ! Mais surtout, en mai, profitez des vacances et des jours fériés pour découvrir intensément l’Ouest de l’Ile avec les Zarlor de l’Office de Tourisme de L’Ouest! (Photo d’illustration)Au programme :– des rendez-vous gourmands– des balades patrimoniales en ville– des balades cultuelles– des balades et des ateliers éco-responsables dans des jardins– des balades bord’mer– des rando en immersion dans Mafate– des randos sur des sentiers emblématiques de l’Ouest– des balades botaniques– des balades sur le street-artUn programme riche et varié qui apporte un éclairage différent sur les trésors des 5 communes de notre territoire.