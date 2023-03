A la Une .. Découvrez la recette de pancakes à la banane sans oeuf

Par Caroline Dijoux, diététicienne spécialisée pour l'après grossesse - Publié le Dimanche 12 Mars 2023 à 07:00





Aujourd'hui, je vous partage une recette que j’adore et la famille aussi. C’est LA recette de pancakes à la banane sans œuf aux pépites de chocolat !



Elle me permet d’utiliser des bananes trop mûres et de pouvoir quand même faire un petit déjeuner si les poules ne nous donnent pas d’œufs.



Liste des ingrédients :



20g de fécule de maïs

175g de farine

3 bananes bien mûres

1 sachet de levure

250mL de lait

1 sachet de sucre vanillé

20g d’huile de tournesol ou colza

60g de pépites de chocolat

Préparation:



Eplucher les bananes, les mettre dans un saladier et les écraser.

Ajouter l’huile et remuer

Ajouter la fécule de maïs, la farine, le sucre vanillé et la levure, bien mélanger

Ajouter le lait par 100mL pour avoir le temps de bien mélanger et éviter les grumeaux

Ajouter les pépites de chocolat et remuer



Cuisson : mettre un peu d’huile dans la poêle, attendre que ça chauffe

mettre de la pâte à l’aide d’une louche

attendre que des bulles se forment sur le pancake pour le retourner

laisser cuire 1 min puis retirer de la poêle

Ce qui est bien avec cette recette c’est qu’elle peut s’adapter au végétarien ou aux intolérants en changeant la farine ou le lait.

Voici mon petit déjeuner : 4 pancakes

2 kiwis

150g de fromage blanc 0% de matière grasse

tisane





