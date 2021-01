Découvrez la nouvelle fonction multi-réseaux des calculateurs d’itinéraires sur Kar’Ouest et les autres réseaux de bus de l’île !

Ces nouveaux calculateurs d’itinéraire sont le résultat d’une démarche coordonnée de l’ensemble des réseaux de transports publics de La Réunion. Ces derniers partagent un objectif commun, celui de développer et de moderniser les transports publics de La Réunion.



Anticipez et de planifiez vos déplacements de façon coordonnée sur toute l’île !

Désormais, ces calculateurs ont ouvert leurs informations et permettent de préparer un voyage multi-réseau : itinéraire, correspondances, temps de trajet et alternatives pour le premier et dernier km.



Comment profiter de ces calculateurs d’itinéraire inter-réseaux?

Pour accéder à ces calculateurs, rendez-vous sur les sites et applications des réseaux Kar’Ouest, Citalis, Alternéo, Car Jaune et très prochainement sur Estival et CARSUD.

Testés depuis plusieurs semaines sur certains d’entre eux, ces calculateurs d’itinéraire inter-réseaux, développés par Cityway, filiale de Transdev, seront les bienvenus pour faciliter vos déplacements.Avec leur développement ces dernières années, les réseaux de transports en commun de La Réunion offrent des possibilités de déplacement multiples, mais parfois peu lisibles pour les voyageurs. Face à la multitude de données que génèrent les réseaux de bus (horaires, itinéraires, tarifs…) les outils numériques constituent une aide précieuse pour vous faciliter l’accès aux informations, à commencer par l’horaire de départ et d’arrivée au plus tôt.Jusqu’à présent, chaque réseau possédait son propre calculateur d’itinéraire, mais il fallait parfois les consulter l’un après l’autre pour des déplacements nécessitant des correspondances entre plusieurs réseaux.Ces nouveaux outils vous permettent ainsi d’anticiper et de planifier votre déplacement à n’importe quel point de l’île. Fini donc le temps où prendre le bus relevait parfois de l’approximation ou de l’aventure. Désormais avec ce nouveau service d’informations, vous pourrez vous organiser avec précision pour prendre le bus.Une fois connecté, vous choisissez votre heure et votre lieu de départ ainsi que votre destination.En quelques touches sur votre Smartphone ou votre ordinateur, l’outil vous propose les meilleurs itinéraires en utilisant l’ensemble des réseaux de transports en commun de l’île.Sont également précisés : les lignes et les arrêts de chaque réseau et les temps d’attente en correspondance et naturellement l’heure prévisionnelle d’arrivée.Les calculateurs d’itinéraire ne s’arrêtent pas là ! Ils combinent également les transports en commun avec l’usage de la voiture, de la marche et du vélo pour le premier et dernier km.À très bientôt sur nos réseaux 😉