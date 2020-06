A la Une .. Découvrez la liste des nouveaux conseillers municipaux de Saint-André

Saint-André ne rimera plus avec Virapoullé pour les six prochaines années. Les habitants qui se sont rendus aux urnes ont décidé de faire table rase de l'ère Virapoullé en plébiscitant Joé Bédier. L'élu d'opposition a réussi l'un des coups de ces municipales en battant son adversaire Jean-Marie Virapoullé (52,17% des voix contre 47,83 %) pour ce dernier. Grâce à son score obtenu au second tour, Joé Bédier et ses colistiers possèdent une majorité confortable composée de 34 sièges. Découvrez la répartition du futur conseil municipal. Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 29 Juin 2020 à 14:24 | Lu 427 fois

Joé Bédier

1. M. Joé BEDIER 2. Mme Isabelle PERMACAONDIN 3. M. Jean-Marc PEQUIN 4. Mme Sabrina DIJOUX 5. M. Laurent RAMASSAMY 6. Mme Primilla CEVAMY 7. M. Jean-Paul CONSTANT 8. Mme Alexa SOUPOU 9. M. Jean Yannick RAMIN 10. Mme Stéphanie POÏNY-TOPLAN 11. M. Laurent PAPAYA 12. Mme Catherine Anne PAYET 13. M. Georges PARVÉDY 14. Mme Jimmye COUPOU 15. M. Gilles NAZE 16. Mme Elodie PRAUD 17. M. Moussa SAÏD 18. Mme Marie Linda VIRAPIN KICHENIN 19. M. Jean Thierry ASSICANON 20. Mme Sabrina BENOÎT 21. M. Michel MAZEAU 22. Mme Marie Josette SABABADY 23. M. Serge René MAILLOT 24. Mme Audrey PERIANIN-CARPIN 25. M. Charles PERRIER 26. Mme Migline GRONDIN 27. M. Mickaël SOUBAYA PAJANIANDY 28. Mme Marie LARIVIERE 29. M. Jean-Pierre GOURAMA 30. Mme Maryse Brigitte ALAMELE 31. M. Jimmy GRONDIN 32. Mme Adélaïde CERVEAUX 33. M. Alain MOUTAMA RAMAYE 34. Mme Valérie Larissa BALBINE

Jean-Marie Virapoullé

1. M. Jean-Marie VIRAPOULLÉ 2. Mme Marie Lise CHANE TO 3. M. Jean-Paul VIRAPOULLÉ 4. Mme Viviane PAYET BEN HAMIDA 5. M. Jean Claude FENELON 6. Mme Nadia TIPAKA 7. M. Stéphane SOUPRAMANIEN 8. Mme Marie-Hélène NAUD CARPANIN 9. M. Alain Bernard SINARETTY RAMARETTY 10. Mme Rosange LATCHOUMY 11. M. Ludovic BARBE