Découvrez la liste des noms des cyclones pour la saison 2020 - 2021

Les noms des cyclones de la saison 2020 - 2021 sont connus. Ils sont choisis par liste alphabétique et par plusieurs pays de la zone océan Indien. Normalement, un prénom utilisé ne l'est qu'une seule fois, ce qui n'a en pratique pas toujours été le cas, souligne Météo France.



Jusqu'à la saison 1999-2000, les prénoms étaient exclusivement féminins. Depuis, ils sont mixtes. Les procédures de sélection des prénoms ont varié dans le temps : dans les années 80-90, par exemple, les prénoms étaient choisis à tour de rôle par les Services Météorologiques de la zone pour plusieurs années (Madagascar à la fin des années 80-début des années 90, les Seychelles à la fin des années 90 par exemple).



Depuis la saison 2000-2001, les prénoms figurant sur les listes comprennent des prénoms issus des différents pays membres du Comité des Cyclones Tropicaux du Sud-Ouest de l'Océan Indien (qui comprend 15 pays membres, la majorité d'Afrique australe), étant choisis de manière consensuelle lors du Comité des Cyclones tropicaux (qui se tient habituellement tous les deux ans) et ce en équilibrant les prénoms issus des différents pays.