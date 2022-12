La grande Une Découvrez la liste des 16 quartiers les plus aisés de La Réunion

La Réunion compte 16 quartiers identifiés parmi les plus aisés, selon une étude réalisée par l’INSEE. Si la plupart sont les mêmes qu’en 2008, de nouveaux quartiers font leur apparition dans le classement. Deux autres y ont perdu leur place. Par Sophie Fontaine - Publié le Dimanche 11 Décembre 2022 à 17:46

Le nombre de quartiers classés parmi les plus aisés de l’île a augmenté sur une décennie, passant de 14 en 2008 à 16 en 2019. En 2019, environ 100.000 personnes y vivent, un nombre en augmentation sur la période.



Ce sont 12 d’entre eux qui sont inscrits sur la durée dans cette catégorie, ils s’y trouvent en 2008 comme en 2019. Ces zones se concentrent sur le Nord/Nord Ouest de l’île sans passer par le Port.



La Possession en compte quatre (La Possession Centre, Sainte-Thérèse, Ravine à Malheur et Dos d' Âne-Pichette), trois se situent sur les hauteurs de Saint-Denis (Bois de Nèfles, La Bretagne et La Montagne), trois à Saint-Paul (La Plaine, Saint-Gilles les Bains et La Saline les Bains) et deux à Sainte-Marie (Rivière des Pluies et Gillot-La Mare).



A ceux-là s'ajoutent désormais, toujours dans les mêmes communes, les quartiers de Bellepierre - Le Brûlé à Saint-Denis, le Bernica à Saint-Paul et la Ressource - Terrain Elisa à Sainte-Marie. Saint-Pierre fait son apparition dans la liste, avec Montvert les Bas.



Ces deux quartiers où la situation s’est dégradée



En revanche, la zone Providence-St François-Montgaillard connaît une vague de déménagements plus forte qu’ailleurs, ce qui entraîne le renouvellement de sa population. Elle perd ainsi son statut de quartier comptant parmi les plus aisés et se trouve désormais considérée comme "plutôt favorisée”. La Rivière des Galets à La Possession, qui subit le même sort, subit une régression encore plus marquée et figure désormais dans la liste des quartiers dits "vulnérables".



Le taux d’emploi et la population augmentent



Avec un taux d’emploi de 59%, la situation économique de la population est nettement meilleure dans les 19 quartiers aisés que celles des autres de l’île, mais progresse peu.



Le taux de bas revenus diminue de 0,3% par an sur la période et le taux d’emploi augmente de 0,4% par an. Autre phénomène, les inégalités de niveau de vie sont importantes. Ce sont 22% des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté, tandis que 10% des plus riches disposent d’un niveau de vie au moins 4,8 fois supérieur aux 10% les plus modestes.



Si le nombre de logements est nettement moins élevé qu’ailleurs, il est en augmentation. La part des familles monoparentales augmente (+4 points entre 2008 et 2019), celle des familles nombreuses diminue (9,7% en 2008 contre 7,2% en 2019).



Globalement sur l’ensemble de ces quartiers, la population augmente, à l’exception de Bellepierre-Le Brûlé, St-Gilles les Bains, la Rivière des Pluies et Gillot-La Mare, qui voient leur nombre d’habitants diminuer entre 2018 et 2019).