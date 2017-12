Découvrez l'épave de l'Antonio Lorenzo en trois dimensions

Pour rappel, L'Antonio Lorenzo avait été arraisonné pour pêche illicite dans les TAAF, en 1998, et ramené à La Réunion. Alors que le navire menaçait de couler dans le Port de la Pointe des Galets, le CRESSM avait demandé aux services de l'Etat de le faire sombrer dans une zone accessible aux plongeurs, ce qui avait été accordé en échange d'un suivi. C'est dans ce cadre que Géolab a mené cette opération.

La reconstitution est terminée. L'épave de l'Antonio Lorenzo a été entièrement modélisée en trois dimensions par Géolab (entreprise spécialisée dans l'ingénierie géographique), dans le cadre d'un projet réalisé sous le pilotage du CRESSM (comité régional études et sports sous-marins).Au total, trois sessions de plongée ont été réalisées en plus d'une plongée test, au cours desquelles 1273 clichés (soit 24go de données) ont été capturés par des photographes bénévoles, selon un protocole soigneusement établi. Le modèle a été restitué au comité de plongé ce mardi, après 71 heures de modélisation sur machine, et 58 heures de travail humain.L'entreprise envisage désormais de mettre en place "un module permettant aux personnes de manipuler le modèle 3D, de tourner/zoomer". La modélisation d'autres épaves de l'île est également en projet.