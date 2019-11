Découvrez l’art subtil du patchwork !

Technique de couture qui consiste à assembler plusieurs morceaux de tissus de tailles, de formes et de couleurs différentes pour réaliser différents types d’ouvrages, le patchwork est intemporel et s’inscrit dans l’air du temps avec son esprit récup’. Couvre-lit, objet de déco, sacs… le patchwork n’impose aucune limite à votre imagination.



Pour en percer les secrets, une journée portes-ouvertes est organisée par France Patchwork ce samedi 30 novembre à la Médiathèque Leconte de Lisle de 9h à 18h. Des ateliers d’initiation seront proposés au public à partir de 8 ans de 10h à 17h. Venez découvrir l’art du patchwork et des créations textiles de loisirs !



À vos aiguilles !