Découvrez l’Étang Saint-Paul dans l’émission “Rant dann’ ron” diffusée sur Antenne Réunion

Depuis le 14 avril dernier, la Ville de Saint-Paul vous donne rendez-vous sur Antenne Réunion tous les 15 jours, les mercredis à 13h10, pour découvrir son Histoire, son patrimoine mais aussi ses actualités. Du battant des lames au sommet des montagnes, la Commune de Saint-Paul est l’une des plus grandes villes de France dont le territoire est en constante évolution. Aménagement, actions santé, animations sportives ou culturelles, éducation, restauration scolaire, infrastructures, environnement… Ce magazine, dont le premier épisode a été diffusé le 14 avril dernier, aborde toutes les thématiques relatives du territoire.

Présenté par Aurélie Béton, “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” vous invite à découvrir Saint-Paul, à travers le prisme de ses habitants, de ses artistes, de ses musiciens, de ses artisans, petits ou grands… Listwar lé en mouvman, le teritwar osi!

Pour ceux qui auraient louper ce numéro diffusé le 1er septembre, voici le replay de l’émission “Rant dann’ ron èk Saint-Paul” diffusée sur Antenne Réunion !

Le thème de cette émission : La Réserve naturelle de Saint-Paul, un zarlor à faire connaître et à protéger !

La convention sur les Zones Humides d’importance internationale, plus connue sous le nom de Convention Ramsar, est un traité international qui prône la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides. C’est le seul traité mondial portant sur un seul écosystème. La liste des sites Ramsar compte aujourd’hui plus de 2340 sites répartis sur tous les continents pour une superficie de plus de 252 millions d’hectares.

La convention, entrée en vigueur en France le 1er décembre 1986, a permis d’inscrire 49 sites français sur la liste des zones humides d’importance internationale . Le plus grand site français est la Réserve Naturelle Nationale des Terres Australes françaises avec plus de 2,3 million d’hectares. La plus petite est située en Corse avec 33 hectares. Il s’agit de la tourbière de Moltifao.

Dans l’océan Indien, les seuls sites français sont la Vasière des Badamiers à Mayotte, l’Île Europa dans le canal du Mozambique et les Terres Australes françaises. Les pays voisins Maurice, Les Seychelles et les Comores ont 3 sites classés chacun et Madagascar en possède 20. La Régie RNNESP a été nommée depuis le 1er janvier 2019 référent Zones Humides de La Réunion par le Pole Relais Zones Humides Tropicales, placées sous le patronnage de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).

