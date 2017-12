Découvrez et réservez vite les deux Zarlor à partager ce mois-ci !

Samedi 16 décembre : Vien Manz in gazon dann fon la rivière En famille ou entre amis, cette journée est faite pour vous…



Partez pour une balade découverte d’1h30, accompagnés de notre éclaireur de l’Ouest Clovis, dans le lit de la Rivière-des-Galets, entre les remparts de Dos d’Âne et de Sans Soucis, avec en prime une vue panoramique sur les pitons et îlets du cirque de Mafate. Vous pourrez vous rafraîchir dans un des bassins frais qu’offre la rivière. Un vrai délice !



Après cette balade, vous ferez une pause bien méritée autour d’un pique-nique traditionnel, au bord de la rivière : marmites, carris, riz, vous attendront, préparés pour vous spécialement par un gîte de Mafate, qui aura fait le déplacement pour l’occasion !

L’aller et le retour jusqu’au point de départ de la balade se feront en 4×4 !



► Les places sont limitées à 30 personnes afin de rester dans une ambiance conviviale.

Pour les enfants de moins de 6 ans, il faut prévoir de les porter dans un porte enfant spécial marche.

Tarifs : 55€ par adulte / 43€ entre 9 et 11 ans / 26€ entre 6 et 8 ans