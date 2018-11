Découvrez de l’intérieur la nouvelle médiathèque de Saint-Gilles-les-Bains

<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Baptisée Michel Adélaïde, en hommage au chanteur de séga, disparu en 1989, ce nouvel équipement sera inauguré ce vendredi 16 novembre 2018.



Ce grand moment s’inscrit dans le cadre des festivités organisées pour le 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage et le 355ème anniversaire du peuplement de La Réunion.



Une visite de l’enceinte culturelle se déroulait en avant-première ce mardi 13 novembre. Des proches du ségatier réunionnais, interprète de Ti kaz en paille, Compère chinois ou Mon pied de riz, y assistaient.



Le moment choisi par le premier adjoint de la ville de Saint-Paul, Yoland Velleyen, en charge de la Culture, pour détailler la volonté municipale de rendre accessible la culture à tous. Notamment aux enfants et dans les quartiers saint-paulois.



« Nous avons fait le choix de faire cette médiathèque pour permettre à tous, surtout aux générations futures, de s’insérer dans leur propre environnement et de pouvoir se développer personnellement », souligne l’élu.



La capacité de la nouvelle médiathèque se porte maintenant à 400 mètres carrés contre 70, auparavant. Et côté horaires, la structure se distingue en ouvrant 50 heures par semaine contre 44 heures en métropole. Elle ouvre en semaine de 9 heures à 18 heures. Sauf le jeudi où elle fonctionne de 13 à 18 heures.



Elle reste gratuite pour les habitants saint-paulois et pour ceux qui travaillent sur le territoire communal. Et se situe 5 rue Saint-Laurent, place Paul-Julius-Benard à Saint-Gilles-les-Bains.



Revivez la visite effectuée en avant-première ce mardi grâce au live tourné sur place. Laissez vos commentaires et partagez cette vidéo !





La médiathèque propose également une offre complète en matière de technologie, d’informatique et de numérique avec notamment un atelier de musique assistée par ordinateur. Un service supplémentaire à destination de la population.



Le premier adjoint, Yoland Velleyen, revient aussi sur le choix de baptiser le bâtiment du nom de Michel Adélaïde.



« Il s’agit du ségatier des années 70. C’est lui qui a fait traverser les frontières au séga. Il était tombé dans l’oubli et nous avions la volonté de réhabiliter sa mémoire », ajoute-t-il en guise d’explication.



Autre lieu visité ce mardi: l’espace citoyen baptisé en mémoire d’Adrien Tien-Mi-Tié. Un écrivain public, désormais disparu, très connu pour l’aide qu’il procurait aux habitants à Saint-Gilles-les-Bains.



Un homme à tout faire guidé par le bien du service public et de la population saint-pauloise. Devenu fonctionnaire à la toute fin de la vie, il bénéficie d’une reconnaissance avec cet espace portant son nom.



Cet équipement se situe à l’intérieur de la médiathèque de Saint-Gilles-les-Bains. L’hommage rendu à ces deux hommes fait appel à la mémoire collective des Réunionnais les ayant connus ou non.



Leurs proches effectuaient le déplacement afin d’assister à ces visites. La femme de Michel Adélaide et Brigitte, la fille d’Adrien Tien-Mi-Tié, nous accordaient un entretien. L’occasion de saluer ces hommages effectués dans la commune saint-pauloise.



Regardez l’interview de Brigitte Tien-Mi-Tié.









L’ouverture des portes au public se tiendra à 14 heures avant la soirée musicale prévue à 18 heures. Vous pourrez assister au concert gratuit de la chanteuse Maëva Fourez sur la place du marché. La médiathèque ouvrira ses portes au public le samedi 17 novembre à 9 heures.



Les élèves des écoles municipales de musique joueront ensuite dans le cadre d’une animation musicale. De 10 heures à midi, des activités destinées au jeune public auront lieu.



Avec des ateliers marque-page et des contes racontés par l’artiste Miguy Tacite. De 14 heures à 17 heures, des ateliers gratuits seront proposés sur la place du marché. Avec le jeu vidéo Just Dance, un photomaton et du graff.



