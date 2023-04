A la Une . Découvrez comment regarder des séries et des films gratuitement et légalement

Vous voulez regarder des films ou des séries mais n'avez pas d'abonnement payant et il est important pour vous de rester dans la légalité ? Voici la solution. Par C.L. - Publié le Mardi 18 Avril 2023 à 07:28

Rien de mieux que le streaming pour regarder des films gratuitement sur Internet sans avoir à multiplier les abonnements à des services tels que Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Vidéo.



Une partie des plateformes sont connues mais d’autres sont moins populaires et méritent d’être portée à la connaissance du grand public. 01.net, l'un des sites internet les plus connus en France a créé une liste de services gratuits.



YouTube



C’est le service le plus populaire de tous. Il accueille de très nombreuses chaines dédiées aux documentaires et au cinéma. Afin de tomber sur des productions originales, parfois anciennes, il suffit d’utiliser les bons mots-clés comme "film complet".



Ma Chaîne Films, Ciné Movies, Boxoffice, Ciné Prime, My Digital Channel, Cinéma Cinémas ou encore ARTE Cinéma comptent parmi les chaînes françaises.

Molotov



Ce service dispose d’une application dédiée disponible sur toutes les plates-formes pour regarder gratuitement des films et séries. Il permet de regarder différentes chaînes de TV linéaires et de visualiser rapidement les programmes en cours de diffusion sur chaque chaîne. Tout cela peut se faire sur un ordinateur, un smartphone ou une TV connectée.



La plateforme donne aussi accès à de nombreux contenus à la demande, notamment avec son service dédié Mango.



Crunchyroll



Cette plate-forme est destinée aux amoureux des mangas. Elle permet de visionner en streaming de nombreuses séries et films d’animation japonais gratuitement depuis votre navigateur Web ou en application mobile sur IOS et Android. L’utilisateur peut aussi lire des mangas dans le navigateur, ou jouer à l’un des jeux proposés sur la plate-forme.



Archive.org



Ce site web, aussi connu sous le nom d’Internet Archive, est un organisme à but non rentable qui s’est donné pour mission d’archiver la totalité du Web. Il est notamment connu pour son outil Wayback Machine qui permet d’afficher d’anciennes versions de pages web, ou de retrouver des pages Web de sites qui n’existent plus.



Le service archive des livres, des fichiers audios, des jeux, des logiciels et bien certainement des vidéos. On peut accéder à un nombre infini de contenus vidéo en tous genres : des archives télévisuelles de nombreux pays, des vidéos tirées des réseaux sociaux, des films anciens et couvrant tous types de sujets.