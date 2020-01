Découvrez comment déclarer votre manifestation

Le site de la ville de Saint-Paul comporte une rubrique Déclaration de manifestation. Vous devez remplir des formulaires différents en fonction de l’importance de l’événement organisé et du nombre de personnes accueillies.Selon la jauge, vous devrez aussi prévoir certains dispositifs. Notamment de sécurité. Connectez vous à cette rubrique en cliquant ici Téléchargez ensuite le type de déclaration (accueil de moins de 300 personnes, de plus de 300 personnes, de 300 à 5 000 personnes, de 5 000 à 12 000 personnes ou plus de 12 000 personnes). Il vous faudra ensuite remplir et compléter votre dossier en prenant en compte les besoins et les documents demandés.