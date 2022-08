La grande Une Découvrez comment accéder à la NRL

Après des années d’attente, la première partie de la Nouvelle route du littoral va être ouverte demain midi dans un sens de circulation. La Région Réunion a réalisé une vidéo afin d’expliquer comment se rendre sur l’ouvrage d’art. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 27 Août 2022 à 18:12

Ferez-vous partie des premiers Réunionnais à utiliser la NRL ? Après des années d’attente, l’excitation est à son comble avant de pouvoir emprunter cette route tant attendue. Néanmoins, les travaux ne sont pas encore totalement achevés, entraînant quelques modifications du tracé définitif.



Les usagers de la route qui viennent de Saint-Denis pourront y accéder via le Barachois ou le Boulevard Sud. Ils arriveront sur la digue côté montagne. Une fois sur le grand viaduc, ils passeront par un "S" où la vitesse est limitée à 50 km/h pour arriver côté mer. Arrivés à la Grande Chaloupe, ils repasseront côté montagne via un autre "S" où il faudra circuler au maximum à 70 km/h.



La Région rappelle que la Grande Chaloupe sera bien desservie via des bretelles provisoires avec une vitesse limitée à 70 km/h. La desserte par les bus sera aussi assurée. Les cyclistes ou piétons ne pourront cependant pas y accéder.





