Découvrez Saint-Paul… autrement !

Une nouvelle fois Saint-Paul crée l’événement ! Depuis le 2 juillet, les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois viennent profiter de la nouvelle attraction installée sur la place du boulodrome sur le front de mer ! La population, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, la Députée, Karine LEBON, et les élu•es du Conseil Municipal ont participé à l’inauguration de cette attraction d’envergure. Cette animation sera accessible pendant plusieurs mois. Du haut de ses 40 mètres, elle participe à renforcer le dynamisme et l’attractivité du territoire. À l’approche des vacances scolaires et des Fêtes de juillet, la Grande Roue donne une nouvelle impulsion à notre territoire.