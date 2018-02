Découvrez "Les enfants de la pleine lune" à Lespas

Sanjeeyann et les jeunes producteurs exposent leurs oeuvres baptisées "Les Enfants de la pleine lune" du 16 février au 26 mars à Lespas Leconte de Lisle.



Sanjeeyann, diplômé de l’ESA Réunion en 2014, fasciné par les plantes et les fleurs, a travaillé avec des "Jeunes Producteurs" à l’occasion d’une résidence au Lycée Stella en octobre et novembre 2017. Il y a poursuivi ses recherches plastiques et ajouté une dimension à son univers empreint de philosophie orientale avec une nouvelle expression issue de la peinture, du dessin et de l’estampe, toujours en partant de graminées.



Résidence "Jeunes producteurs" soutenue par la DAC OI et la Région Réunion.

Exposition à découvrir du 16 février au 22 mars 2018.



Vernissage le 16 février à 18h / En partenariat avec Cheminement(s)

A suivre le spectacle de Thierry Jardinot à 20h