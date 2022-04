La grande Une

Découvrez Léa Churros, la nouvelle sensation musicale à La Réunion

Léa Churros est l'artiste la plus écoutée à La Réunion en ce moment. Ses deux clips comptent 2 et 3 millions de vues chacun. Elle est montée sur scène pour la première fois le mois dernier pour l'anniversaire de DJ Skam à La Villa Club. La chanteuse se livre à coeur ouvert pour la première fois et elle a choisi Zinfos974.

Par Baradi Siva - Publié le Samedi 9 Avril 2022 à 19:45