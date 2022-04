A la Une . Découvrez Kalipsxau en duo avec WeRe-VaNa

La zoukeuse originaire de La Réunion continue de faire sa place sur la scène musicale en France. Elle vient de diffuser sur les plateformes de streaming un clip tourné avec le Guadeloupéen WeRe-VaNa intitulé : "Sans Parler". Par Baradi Siva - Publié le Mardi 12 Avril 2022 à 20:10

Kalipsxau est la sensation zouk de La Réunion. Elle a conquis l'ensemble des Outre-Mer avec ses tubes "Corps à Corps" (13 millions de vues sur YouTube) et "Solo" (neuf millions de vues sur YouTube). La chanteuse a aussi récemment réalisé un duo avec Barth qui a amassé déjà plus de trois millions de vues en seulement un mois.



La Réunionnaise s'allie cette fois au Guadeloupéen WeRe-VaNa dans "Sans Parler". Un nouveau tube qui devrait à nouveau faire vibrer La Réunion, les Antilles et pourrait conquérir la métropole.



La Réunionnaise a expliqué dans un Live Instagram juste avant la diffusion de son clip que c'est sur les réseaux sociaux de WeRe-VaNa a contacté Kalipsxau. Il était à La Réunion pour le Sakifo et c'est alors que les deux artistes ont travaillé ensemble. Découvrez-le ci-dessous :









