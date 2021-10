A la Une . Découvrez Dana Virin en maîtresse d'école

Miss Réunion 2021 était au Tampon pour faire la dictée aux marmailles. Une opération réalisée dans le cadre du travail de l'association européenne contre les leucodystrophies. Par NP - Publié le Samedi 30 Octobre 2021 à 14:00





Dana Virin, Miss Réunion 2021 et le Comité Miss Réunion, ont participé à une opération de sensibilisation aux leucodystrophies à l'école Iris Hoareau situé aux Trois Mares sur la commune du Tampon. Les 400 élèves étaient présents pour la dictée ELA (



La reine de beauté originaire de Saint-André a pour l'occasion lu l'extrait d'un texte de Hervé Le Tellier, intitulé "La gymnastique des mots".



Les leucodystrophies sont des maladies génétiques orphelines qui détruisent le système nerveux des enfants et des adultes. Elles affectent la bonne circulation des messages nerveux. Les conséquences sont variées et parfois graves. Elles peuvent provoquer la cécité nocturne, la perte de l'odorat, la surdité, des troubles cardiaques ou avoir un impact sur l'aspect de la peau. Beaucoup d'autres symptômes y sont liés