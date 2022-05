A la Une . Découverte macabre sur la plage de Trois Bassins : La piste criminelle envisagée

Ce samedi 14 mai, le corps d'un homme était découvert sur la plage de la Souris Chaude. Selon les premiers retours d'enquête, il pourrait s'agir d'un meurtre. Par RL - IS - Publié le Lundi 16 Mai 2022 à 09:25









Samedi 14 mai, un important dispositif était déployé au niveau de la plage de la Souris Chaude, à Trois Bassins. Le corps sans vie d'un homme âgé d'environ 50 ans était retrouvé. Immédiatement après la découverte, les lieux étaient quadrillés et inspectés dans le moindre détail. Le lendemain, dimanche, en milieu de matinée, des techniciens de l'identification criminelle étaient à nouveau présents sur les lieux afin d'effectuer des relevés.

Le corps du malheureux est soumis à une autopsie et une expertise médico-légale.



Selon le retour des premiers éléments, il pourrait s'agir d'un crime. Une enquête pour meurtre est ouverte par le parquet de Saint-Denis.



Les résultats d'analyses plus poussées devraient dans les prochaines heures apporter des certitudes et faire la lumière sur ce qui a provoqué le décès de la victime dans un lieu particulièrement fréquenté, y compris la nuit.