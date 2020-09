La grande Une Découverte macabre et interrogations au Port

Le corps sans vie d’une jeune femme a été découvert à son domicile du Port. Un décès qui a soulevé l’interrogation et nécessite une autopsie. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 13 Septembre 2020 à 06:43 | Lu 11350 fois

C’est une étrange affaire que révèlent nos confrères du Quotidien ce dimanche. Hier, dans la matinée, le corps sans vie d’une jeune femme de 27 ans est découvert à son domicile situé au Port.



À leur arrivée sur les lieux, les forces de l’ordre ne constatent rien de particulier. Le corps est donc transféré à l’Institut de médecine légale où une autopsie a été demandée. En effet, aucun signe annonciateur n’a été constaté par les médecins légistes. Ces derniers vont donc tenter de percer les mystères entourant ce drame.



