Découverte macabre au Gol : La victime est une mère de famille du Tampon

L’identité de la jeune femme découverte vendredi à l’étang du Gol est désormais connue. Il s'agit d'une mère de famille de 28 ans.

Par Prisca Bigot - Publié le Lundi 15 Février 2021 à 12:56 | Lu 2064 fois

Son corps a été retrouvé vendredi matin à l’Etang du Gol dans la zone industrielle. Des traces suspectes ont été révélées par l’autopsie et une enquête ouverte pour meurtre, menée par la section de recherches de la gendarmerie.



Ce lundi, les enquêteurs en savent davantage sur son identité. Il s’agit d’une jeune femme, mère de famille, âgée de 28 ans et résidant au Tampon.



Son domicile a été placé sous scellés. Des investigations sont en cours en vue d'identifier puis interpeller l'auteur des faits.



