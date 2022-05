La grande Une Découverte macabre à la Souris Chaude : l’autopsie n’explique pas la cause du décès

Suite à la découverte du corps d’un homme à la Souris Chaude samedi dernier, une autopsie a été réalisée. Néanmoins, celle-ci n’a pas permis de déterminer les causes du décès malgré les traces de coups. Des analyses complémentaires doivent avoir lieu. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 07:45

Le communiqué du Parquet :



Suite à la découverte par un promeneur du corps sans vie d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années samedi 14 mai 2022 sur la zone Pointe de Trois Bassins, une autopsie a été réalisée lundi 16 mai. En l'état, cet examen n'a pas permis d'établir les causes de la mort, les lésions relevées sur le corps du défunt n'étant pas létales .Des analyses complémentaires, notamment anathomopathologiques et toxicologiques, ont été ordonnées. Les investigations se poursuivent et les gendarmes de la Section Recherches de Saint Denis travaillent en co-saisine avec la brigade des Recherches de SAINT PAUL.



Il s'agit bien du deuxième corps retrouvé en quelques semaines dans cette zone, mais il n’y a aucun lien entre ces deux affaires, le premier corps étant celui d'un plaisancier victime d'une fortune de mer et qui avait été retrouvé après l'échouage de son bateau.



