Découverte macabre à la Souris Chaude : La victime est le principal du collège Raymond Vergès

Samedi 14 mai, le corps d'un homme sans vie était découvert sur le littoral de Trois-Bassins. La victime, Alain Mounoussamy, a été retrouvée avec des traces de coups. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 09:34





La présence de coups sur le corps du quinquagénaire a immédiatement mis les forces de l'ordre sur la piste d'un crime. Une tragédie s'est jouée sur la plage de la Souris chaude à Trois Bassins, dont le dénouement a été découvert samedi 14 mai dernier dans la journée. Le corps sans vie d'Alain Mounoussamy était retrouvé par des badauds entre les rochers. L'homme âgé de d'une cinquantaine d'années était le principal du collège Raymond Vergès ainsi que l'ont révélé nos confrères du Journal de l'île.La présence de coups sur le corps du quinquagénaire a immédiatement mis les forces de l'ordre sur la piste d'un crime. Une enquête préliminaire a été ouverte pour homicide par le parquet de Saint-Pierre. Elle est confiée aux gendarmes de la section de recherches ainsi qu'aux militaires de la brigade de recherches de Saint-Paul.

L'autopsie n'établit pas les causes de la mort



Samedi puis dimanche, des techniciens de l'identification criminelle sont intervenus sur les lieux afin de procéder à des relevés qui vont permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations. Car pour l'heure, on n'en sait pas plus sur ce qui s'est passé. L'emploi du temps et la téléphonie du malheureux sont passés au peigne fin. Que faisait Alain Mounoussamy à cet endroit fréquenté ? Etait-il un habitué des lieux ? Etait-il seul ou accompagné au moment des faits ? Le moindre indice est traqué.



Des analyses complémentaires sont en cours.