Découverte macabre à l'étang du Gol : Les circonstances du décès pas encore établies

"Ce matin, le corps d'une femme d'une vingtaine d'années a été découvert par des joggeuses en partie immergé dans l'étang du Gol à Saint-Louis.



Les circonstances du décès ne sont pas encore établies et nécessitent la poursuite des investigations. Une enquête a été ouverte pour identifier la victime et rechercher les causes de sa mort.



Cette enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie, avec l'assistance de la section de recherches."