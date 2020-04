Découverte macabre à St-Louis

C’est l’effroi et l’étonnement dans le quartier de la Palissade à St-Louis. Un homme a été découvert sans vie à son domicile. C’est une voisine qui a donnée l’alerte. Depuis plusieurs jours, son logement était envahi par des mouches. Quelque temps après, c’est une forte odeur qui confirmera les soupçons de l’habitante.



Les causes du décès sont encore inconnues. La voisine qui a appelé les secours affirme avoir entendu un gros bruit vers 1h du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Selon elle, les bruits ressemblaient à des coups.Les policiers penchent cependant pour une cause naturelle.