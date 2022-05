La grande Une Découverte macabre à Souris Chaude

Le corps d’un homme a été retrouvé ce samedi après-midi sur la plage de Souris-Chaude. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 14 Mai 2022 à 17:21

C’est une macabre découverte qui a été faite ce samedi en début d’après-midi dans l'ouest. Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé sur la plage de Souris Chaude à Trois-Bassins.



La victime serait âgée entre 50 et 60 ans. Les premiers relevés effectués par les hommes de l'identification criminelle permettront peut-être de dégager une première hypothèse quant à la cause de la mort. Une autopsie doit être réalisée afin de connaître les circonstances du drame.



