Découverte macabre à Cilaos: Le touriste est mort noyé

Le touriste dont le corps a été retrouvé par des randonneurs ce lundi à Cilaos est décédé d'une noyade, rapporte la presse écrite, relayant le résultat de l'examen pratiqué hier sur le défunt.



Alors que l'homme de 57 ans a été retrouvé dans le lit de la rivière Bras-Rouge, on ne sait pas si c'est une glissade ou un malaise qui a provoqué la chute, précise le JIR.



Au moment des faits, la compagne de la victime se trouvait un peu plus en amont. Les randonneurs qui ont découvert le corps avaient tenté de le réanimer et appelé les secours. Malgré le massage cardiaque prodigué, le médecin du SMUR transporté par le PGHM n'a pu que constater le décès.