Découverte d'une pépite d'or d'1,4kg en Australie

Jour de chance pour un homme qui trouve le trésor de sa vie dans l’ouest de l’Australie.



Alors que cet amateur de prospection se promenait avec son détecteur de métaux, il trouve une pépite d’or d'une taille plutôt inhabituelle.



1,4kg et la largeur d’une main adulte, c’est une découverte des plus rares puisque la plupart des pépites trouvées dans cette région ne dépassent pas les 15 grammes.



Après une consultation dans un commerce spécialisé, le chanceux apprend que la valeur de sa trouvaille s’élève à plus de 100,000$ (environ 61,000€).



La photo est devenue vite très présente sur les réseaux sociaux, mais l’homme a souhaité conserver l’anonymat.