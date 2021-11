A la Une . Découverte d'un nouveau variant potentiellement dangereux en Afrique du Sud

Les scientifiques sud-africains annoncent avoir découvert un nouveau variant du virus Covid 19, au moment même où les contaminations augmentent de façon exponentielle dans le pays. À ce stade, ils affirment ne pas être certains de l'efficacité des vaccins existants contre cette nouvelle forme du virus. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 à 20:56

Ce nouveau variant présente un nombre élevé de mutations, d'où l'incertitude quant à l'efficacité des vaccins déjà présents sur le marché.



Les scientifiques expliquent l'apparition de ce nouveau variant par l'augmentation extrêmement importante des contaminations ces dernières semaines.



La présence de ce variant a également été signalée au Botswana voisin et à Hongkong, sur une personne de retour d'un voyage en Afrique du Sud.



Les scientifiques sud-africains avaient déjà détecté par le passé le variant Beta, très contagieux et très présent à La Réunion.



L'apparition de ce variant est sans doute à l'origine de l'augmentation « exponentielle » des contaminations ces dernières semaines, selon le ministre de la Santé, Joe Phaahla, présent à la conférence de presse. D'autres cas ont été signalés au Botswana voisin et à Hongkong, sur une personne de retour d'un voyage en Afrique du Sud.







