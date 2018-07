Découverte d'un lac souterrain d'eau liquide sur Mars

Les experts ont utilisé un radar (Marsis) de la mission Mars Express pour cartographier le sous-sol de la planète rouge. Et le signal qui a été obtenu, lors de nombreux passages de l'instrument entre mai 2012 et décembre 2015, correspond à de l'eau liquide.



Comment l'eau pourrait-elle rester liquide, alors que la température au pôle Sud descend au-dessous de - 68 °C? L'eau liquide peut exister, sous 1,5 km de glace, car le point de congélation de l'eau est nettement abaissé au-dessous de 0°C, quand "de grandes quantités de sels sont dissoutes dans l'eau", explique Anja Diez, de l'Institut polaire norvégien, dans un autre article du même numéro de Science. Et d'ajouter: "comme des sels de sodium, de magnésium et de calcium ont été découverts à la surface de Mars, ils peuvent réduire le point de fusion de l'eau à -74°C". Il s'agirait donc d'un réservoir d'eau saumâtre qui serait liquide, grâce aux sels qu'il contient.



Cette découverte d'eau liquide va relancer les interrogations sur la présence de la vie sur Mars. Probablement sous forme microbienne, si elle existe. Elle va également permettre à la NASA d'envisager de façon plus sereine la conquête de la planète roue, qui serait grandement facilité par la présence d'eau en abondance.

Une équipe internationale de scientifiques, conduite par Roberto Orosei, de l ' Institut national d'astrophysique à Bologne (Italie), a découvert un grand lac d'eau liquide à proximité du pôle sud de la planète rouge, au-dessous d'une épaisse couche de glace de 1,5 km d'épaisseur.Ce réservoir d'eau liquide ferait 20 km de large, selon les résultats publiés mercredi dans l'hebdomadaire américain